Льодовики нагір’я Тибету можуть стати осередком майбутніх пандемій. Приголомшені вчені виявили понад 900 небачених раніше видів мікробів, що живуть усередині льодовиків на нагір’ї Тибету.

Аналіз геномів мікробів показав, що деякі з них є хвороботворними і можуть викликати нові пандемії, якщо швидке танення, викликане зміною клімату, випустить їх з крижаних в’язниць.

Китайські дослідники взяли зразки льоду з 21 льодовика на плато Тибету, затиснутим між Гімалайським хребтом на півдні і пустелею Такла-Макан на півночі. Потім вчені секвенували ДНК мікроорганізмів, замкнених у льоду, створивши величезну базу даних геномів мікробів, яку вони назвали каталогом геному та генів льодовика Тибету (TG2G).

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Команда виявила 968 видів заморожених мікробів, переважно бактерії, але також водорості, археї та гриби, повідомили дослідники 27 червня в журналі Nature Biotechnology. Але, що дивно, близько 98% цих видів були абсолютно новими для науки.

За словами дослідників, такий рівень мікробної різноманітності був несподіваним.

– Незважаючи на екстремальні умови навколишнього середовища, такі як низькі температури, високий рівень сонячної радіації, періодичні цикли замерзання-відтавання та обмеження поживних речовин, поверхні льодовиків підтримують різноманітне життя, – пишуть автори дослідження.

Дослідники точно не знають, скільки років деяким із цих мікробів. Попередні дослідження показали, що можна оживити мікроби, які перебували у пастці у льоду до 10 тис. років.

За словами вчених, дивовижна мікробна різноманітність у льодовиках у поєднанні з прискоренням танення льодів через зміну клімату підвищує шанси на те, що потенційно небезпечні мікроби втечуть і завдадуть шкоди.

– Захоплені льодом патогенні мікроби можуть призвести до локальних епідемій та навіть пандемій, якщо вони потраплять у навколишнє середовище, – пишуть автори.

Навіть якщо ці потенційно патогенні бактерії недовго проживуть після втечі зі своїх крижаних в’язниць, вони можуть викликати проблеми, обмінявшись великими ділянками своєї ДНК з іншими бактеріями.

Ця генетична взаємодія між мікробами може бути особливо небезпечною. Адже льодовики нагір’я Тибету живлять прісною водою ряд водних шляхів, включаючи річки Янцзи, Хуанхе і Ганг, які постачають водою дві з найбільш густонаселених країн світу: Китай та Індія.

Але льодовики є не тільки в Азії, і кожен льодовик, ймовірно, має свої унікальні мікробні спільноти. Всі вони прискорено втрачають кригу, що збільшує ризик проникнення їх у будь-які точки планети.

Однак у цьому новому дослідженні є й хороша новина. Генетичні записи мікробних спільнот, такі як каталог TG2G, можна використовувати як інструменти вивчення природних систем з метою пошуку нових цінних сполук, які можна використовувати в медицині, косметиці та інших корисних технологіях.

Джерело: Live Science