Глава Британской рабочей группы по вакцинам Кейт Бингхэм утверждает, что следующая пандемия может легко затмить число смертей, вызванных Covid-19, и что ученые уже готовятся к болезни X.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала следующую пандемию “болезнью X”, причем многие эксперты предполагают, что она уже в пути.

Бингхэм предупредила, что число смертей от болезни X может быть более чем в семь раз выше, чем от Covid-19, который, по данным ВОЗ, унес жизни почти 7 млн человек.

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— Сегодня на нашей планете активно размножается и мутирует больше вирусов, чем от всех других форм жизни вместе взятых. И многие из них представляют угрозу для людей, — отметила вирусолог.

По словам эксперта, ученые отслеживают 25 семейств вирусов, каждое из которых включает до тысяч отдельных вирусов, каждый из которых может перерасти в полномасштабную катастрофическую пандемию.

При этом не учитываются вирусы, которые могут перейти от животных к человеку.

— Представьте, что болезнь X так же заразна, как корь, а уровень смертности от Эболы составляет 67%. Где-то в мире она воспроизводится, и рано или поздно кто-то начнет чувствовать себя плохо, — говорит эксперт.

Сообщается, что британские ученые уже начали разрабатывать вакцины против неизвестной болезни X. Они полагают, что следующая пандемия может исходить от вирусов животных, которые способны заражать людей, и быстро распространиться по всему миру.

Ученые отслеживают несколько патогенов высокого риска, включая птичий грипп, обезьянью оспу и хантавирус, болезнь, распространяемую грызунами.

Кроме того, по словам ученых, изменение климата и перемещение населения делают новую пандемию еще более вероятной.

Источник: Express