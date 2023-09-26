Команда ученых Института Фрэнсиса Крика в Лондоне в ходе исследования выяснила, что использование противовирусных препаратов может способствовать эволюции Covid-19. Эксперимент показал, что вирус может пережить лечение молнупиравиром и мутировать в новые версии.

Отмечается, что нет никаких доказательств того, что молнупиравир вызвал более опасные варианты Covid-19, но ученые заявили, что мутации увеличили генетическое разнообразие вируса в дикой природе и предоставили больше возможностей для будущей эволюции.

Помимо выявления характерных мутаций в Covid-вирусах, ученые обнаружили, что они были более распространены в странах, где использовалось больше всего молнупиравира, таких как Великобритания, Австралия, США и Япония.

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Дальнейший анализ показал, что характерные мутации чаще встречались у вируса Covid-19, взятого у пожилых пациентов, которые с большей вероятностью получали лечение этим препаратом.

Как выяснили ученые, хотя молнупиравир снижал уровень вируса в первую неделю, через две недели уровень снова повышался. Это может произойти, если препарат подавлял вирус, но при этом создавал мутировавшие версии, которые лучше уклоняются от иммунной защиты, предполагают исследователи.

В свою очередь, производитель молнупиравира, компания MSD, заявил, что препарат нарушает репликацию вируса и уменьшает его выделение, что, в свою очередь, снижает риск передачи Covid-19.

Что же касается результатов исследования, по, по мнению компании, авторы не показали документальных доказательств того, что мутации были связаны с распространением вируса от пациентов, получавших молнупиравир.

По словам исследователей, полученные результаты важны для продолжения оценки рисков и преимуществ молнупиравира и других разрабатываемых препаратов, которые действуют аналогичным образом.