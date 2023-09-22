По данным Агентства здравоохранения Великобритании, подштам Пирола вызывает всплеск случаев Covid-19.

В конце прошлой недели, количество заболеваний в Англии увеличилось до 37, что на три случая больше, чем на предыдущей неделе.

О летальных случаях пока нет сообщений.

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Хотя еще нет полной информации о симптомах Пиролы, врачи указывают на то, что в последнее время Covid-19 проявляется по характерной схеме.

Проявление нового подвида отличается от привычных симптомов, которые мы наблюдали ранее. В основном, появляется сильная заложенность носа и легкая боль в горле, иногда чихание.

Медицинские специалисты объясняют, что обычно сначала возникает боль в горле, а затем — заложенность носа.

Национальная служба здравоохранения Великобритании ранее перечисляла только три основных симптома Covid-19: высокая температура, постоянный кашель, и потеря вкуса и обоняния.

Ситуация с Пиролой остается исследуемой, а ученые и министры намерены принять меры для преодоления потенциальной угрозы.

Правительство Великобритании усилит общенациональное тестирование, а некоторые регионы сообщили о повышении уровня инфицирования и госпитализации для всех вариантов Covid-19.