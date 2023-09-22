За даними Агентства охорони здоров’я Великої Британії, підштам Пірола викликає сплеск випадків Covid-19.

Наприкінці минулого тижня кількість захворювань в Англії збільшилася до 37, що на три випадки більше, ніж попереднього тижня.

Про летальні випадки наразі немає повідомлень.

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Хоча ще немає повної інформації про симптоми Піроли, лікарі вказують на те, що останнім часом Covid-19 проявляється за характерною схемою.

Прояв нового підвиду відрізняється від звичних симптомів, які ми спостерігали раніше. В основному, з’являється сильна закладеність носа та легкий біль у горлі, іноді чхання.

Медичні фахівці пояснюють, що зазвичай спочатку виникає біль у горлі, а потім – закладеність носа.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії раніше перераховувала лише три основних симптоми Covid-19: висока температура, постійний кашель, і втрата смаку та нюху.

Ситуація щодо Піроли залишається досліджуваною, а вчені та міністри мають намір вжити заходів для подолання потенційної загрози.

Уряд Великої Британії підсилить загальнонаціональне тестування, а деякі регіони повідомили про підвищення рівня інфікування та госпіталізації для всіх варіантів Covid-19.