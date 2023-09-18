Представители европейских органов здравоохранения сообщают, что на континенте начал активно развиваться новый и сильно мутировавший вариант коронавируса, известный как BA.2.86 и названный Пиролой.
Этот штамм является подштамом известного Омикрона и характеризуется более 30 мутациями.
В начале сентября в Европе возник новый всплеск Covid-19. По информации, полученной от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), основные причины его всплеска — сезон отпусков и путешествий, а также ослабление иммунной защиты среди населения.
Американский эпидемиолог Денис Нэш указал, что пока все детали касательно нового варианта коронавируса неизвестны, но есть опасения, что этот штамм может обходить существующий иммунитет и увеличить уровень заражения.
Также Пирола может вызвать более тяжелые симптомы, чем предыдущие варианты вируса.
По данным международных организаций здравоохранения, в этом варианте коронавируса зафиксирован высокий уровень мутаций, которые влияют на его белковую структуру. Это может означать, что имеющиеся вакцины будут менее эффективными в борьбе с Пиролой.
ВОЗ уже включила Пиролу в категорию штаммов, за которыми наблюдают.
Среди симптомов вируса Пирола: повышенная температура тела, кашель, лихорадка, потеря вкуса или обоняния. Однако важно помнить, что могут проявляться другие симптомы, поэтому следует быть бдительными и обращаться за медицинской помощью при малейших подозрениях на заражение.
Сейчас штамм Пирола уже зафиксирован в США, Израиле, Канаде, Дании, Великобритании, Южной Африке, Швеции, Норвегии, Швейцарии и Таиланде.