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Вакцинация

Против новых подвидов: в Европе одобрили еще одну версию вакцины от коронавируса

1 сентября 2023, 17:26
Марина Мелехова редактор
лікар
Источник: Pixabay

В Европе одобрена третья версия вакцины против Covid-19, разработанная компанией BioNTech-Pfizer. Такое решение было срочно принято для подготовки к будущей вакцинации в странах ЕС.

Вакцина Comirnaty XBB.1.5-adapted была обновлена в третий раз, чтобы она соответствовала новым вариантам Covid-19 и была доступна для взрослых, детей и младенцев старше шести месяцев.

По словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес, этой осенью и зимой заболевание будет циркулировать параллельно с сезонным гриппом.

Согласно данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в Европе выросло количество новых случаев, но процент инфицирования остался на низком уровне.

Однако в управлении по вопросам здравоохранения Великобритании подтвердили распространение нового варианта, что совпадает с увеличением частоты заболеваемости Covid-19.

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Источник: Пресс-служба Еврокомиссии

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Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса Коронавирус Covid-19 хвороба
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