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Вакцинація

Проти нових підвидів: у Європі схвалили ще одну версію вакцини від коронавірусу

1 Вересня 2023, 17:26
Марина Мелехова редактор
лікар
Джерело: Pixabay

В Європі схвалено третю версію вакцини проти Covid-19, розроблену компанією BioNTech-Pfizer. Таке рішення було терміново прийняте для підготовки до майбутньої вакцинації в країнах ЄС.

Вакцину Comirnaty XBB.1.5-adapted було оновлено втретє, щоб вона відповідала новим варіантам Covid-19 і була доступною для дорослих, дітей та немовлят старше шести місяців.

За словами єврокомісарки з питань охорони здоров’я Стелли Кіріакідес, цієї осені й зими захворювання циркулюватиме паралельно з сезонним грипом.

Відповідно до даних Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), в Європі зросла кількість нових випадків, але відсоток інфікування залишився на низькому рівні.

Проте в управлінні з питань охорони здоров’я Великої Британії підтвердили поширення нового варіанту, що співпадає зі збільшенням частоти захворюваності на Covid-19.

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Джерело: Пресслужба Єврокомісії

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Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу Коронавірус Covid-19 хвороба
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