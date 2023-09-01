В Європі схвалено третю версію вакцини проти Covid-19, розроблену компанією BioNTech-Pfizer. Таке рішення було терміново прийняте для підготовки до майбутньої вакцинації в країнах ЄС.

Вакцину Comirnaty XBB.1.5-adapted було оновлено втретє, щоб вона відповідала новим варіантам Covid-19 і була доступною для дорослих, дітей та немовлят старше шести місяців.

За словами єврокомісарки з питань охорони здоров’я Стелли Кіріакідес, цієї осені й зими захворювання циркулюватиме паралельно з сезонним грипом.

Відповідно до даних Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), в Європі зросла кількість нових випадків, але відсоток інфікування залишився на низькому рівні.

Проте в управлінні з питань охорони здоров’я Великої Британії підтвердили поширення нового варіанту, що співпадає зі збільшенням частоти захворюваності на Covid-19.

Джерело: Пресслужба Єврокомісії