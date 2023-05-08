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Понад 112 тис. українців померли від Covid-19: пандемія закінчилася, а вакцинація ні

8 Травня 2023, 13:47
Валентина Андрейко журналістка
вакцинація
Джерело: Depositphotos

Перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров, виступаючи в телемарафоні Єдині новини, оприлюднив драматичні цифри: з початку пандемії Covid-19 коронавірусна хвороба забрала життя понад 112 тис. українців.

ВООЗ оголосив про закінчення пандемії у світі. Але, на жаль, люди продовжують хворіти і помирати. В Україні в тому числі.

Тому актуальною залишається і залишатиметься ще довго вакцинація від цієї підступної хвороби.

– Ми маємо розуміти, що Covid-19  нікуди не подівся, люди продовжують хворіти в усьому світі. І лише вакцинація є ефективним засобом убезпечення від інфікування вірусом SARS-CoV-2″, – сказав Дубров.

Заступник міністра нагадав, що в Україні рішенням уряду карантин подовжено до 30 червня. Поки що. Надалі це рішення переглянуть.

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Джерело: Єдині новини

Теги
Вакцинація Коронавірус Covid-19 пандемія
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