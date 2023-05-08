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Более 112 тыс. украинцев умерли от Covid-19: пандемия закончилась, а вакцинация нет

8 мая 2023, 13:47
Валентина Андрейко журналіст
вакцинація
Источник: Depositphotos

Первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров, выступая в телемарафоне Единые новости, обнародовал драматические цифры: с начала пандемии Covid-19 коронавирусная болезнь унесла жизни более 112 тыс. украинцев.

ВОЗ объявил об окончании пандемии в мире. Но, к сожалению, люди продолжают болеть и умирать. В Украине в том числе.

Поэтому актуальной остается и будет оставаться еще долго вакцинация от этой коварной болезни.

— Мы должны понимать, что Covid-19 никуда не делся, люди продолжают болеть во всем мире. И только вакцинация является эффективным средством защиты от инфицирования вирусом SARS-CoV-2″, — сказал Дубров.

Замминистра напомнил, что в Украине решением правительства карантин продолжается до 30 июня. Пока что. В дальнейшем это решение пересмотрят.

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Джерело: Єдині новини

Теги
Вакцинация Коронавирус Covid-19 пандемія
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