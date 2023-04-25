Вакцинация детей от Covid-19: что нужно знать?

Защитить своих детей от опасностей — это безусловное желание всех родителей. Вполне понятно, что во времена больших потрясений очень трудно определиться, как правильно поступить, чтобы не навредить, и поэтому, в частности, тема коронавирусной инфекции породила множество манипуляций.

— После того, как обнародовали разрешение вакцинировать от болезни детей сначала старше 12 лет, а дальше и младшего возраста, общественное мнение разделилось, — говорит врач, детский иммунолог/детский аллерголог Ярина Романишин.

Врач убеждена, что сомнения могут развеять исследования. И что же они показывают?

— Исследования показывают, что вакцинироваться безопасно. А вот болеть — нет. Вакцинация от Covid-19 рекомендована всем детям, а особенно — детям с хроническими болезнями, которые могут серьезно пострадать в результате инфекции, — говорит врач.

Детей в возрасте 5-11 лет вакцинируют против Covid-19 в США, Израиле, Канаде, Италии, Ирландии, Нидерландах и многих других странах. Летом 2022 года в США разрешили вакцинировать от Covid-19 даже малышей от шести месяцев.

В Украине есть в наличии специальная детская вакцина от Covid-19 для детей 5-11 лет, одна доза которой содержит втрое меньше активного вещества. Это вакцина Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Детей в возрасте 12+ прививают вакциной для взрослых этого же производителя. Для защиты от болезни нужно получить две дозы вакцины с интервалом в не менее три недели.

— Боль в месте укола, общая слабость или повышение температуры — обычная реакция на вакцину против Covid-19. Эти симптомы исчезают через несколько дней после вакцинации. Если вас что-то беспокоит — обратитесь к врачу, — разъясняет Ярина Романишин.

Никаких специальных приготовлений перед вакцинацией против Covid-19 не требуется. Если ребенок не имеет острого состояния болезни, вы можете обратиться за прививкой к семейному врачу.

При заполнении согласия на проведение процедуры необходимо сообщить врачу об имеющихся аллергиях и сопутствующих заболеваниях. Сдавать какие-то анализы или дополнительно проходить обследование нет необходимости.

После проведения вакцинации вместе с ребенком вы полчаса должны находиться под наблюдением медработников.

— В случае редкого осложнения — тяжелой аллергической реакции — врачи смогут быстро оказать помощь. Впрочем, такие ситуации возникают крайне редко — раз на миллион прививок, — убеждает Романишин.

Вакцина против Covid-19 убережет ребенка от последствий болезни, это будет способствовать его непрерывному обучению и пребыванию в коллективе, ведь карантин детям всегда дается труднее, чем взрослым.

Кроме того, привитые дети гораздо реже приносят болезнь домой, своим пожилым родственникам и близким с сопутствующими заболеваниями.

Прививать ребенка от пяти лет стоит также, если в семье есть младенец, который пока не может быть защищен от инфицирования путем вакцинации.

Семейные врачи или педиатры всегда готовы дать родителям все разъяснения по вакцинации.

Сейчас, начиная с 24 апреля, проходит основанная ВОЗ Всемирная неделя иммунизации, и в ее рамках разговор о вакцинации детей приобретает особое значение.