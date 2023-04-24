Во Всемирную неделю иммунизации, введенную ВОЗ с 24 апреля, вспоминают красноречивые и трагические цифры: до появления вакцин и, соответственно, до начала применения иммунизации, в мире умирало около половины детей до 5 лет.

Поэтому изобретение вакцин от смертельных болезней можно считать действительно революционным событием.

Украина в свое время, как и другие страны мира, пережила массированную антивакцинальную компанию, которая только теперь сошла на нет.

Однако для нашей страны, переживающей все тяготы войны, уровень охвата прививками до сих пор недостаточен.

А стрессы, невозможность соблюдать социально-гигиенические нормы, ограниченный доступ к медицинской помощи для многих людей способствует распространению инфекционных заболеваний.

По данным ВОЗ, из-за пандемии COVID-19 уровень вакцинации снизился во всем мире. Однако в Украине к вызовам пандемии добавились и вызовы войны, которые вызывают большую нагрузку на медицинскую систему.

— Поэтому мы должны не только заботиться о себе для себя, но и таким образом помогать медикам. Военные защищают нас от явного врага, а мы должны защитить себя и своих детей от невидимых угроз — болезней! — отметил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В Украине на сегодня есть все вакцины для обязательных прививок. По утверждению Кузина, потребности в некоторых рутинных вакцинах частично будут покрываться при поддержке международных партнеров.

Украина гарантирует своим гражданам прививки против 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции (Hib), кори, краснухи и эпидемического паротита (свинки).

Эти прививки внесены в Национальный календарь и делают их бесплатно по направлению семейного врача. Бесплатно же в Украине продолжают прививать детей от 5 лет и взрослых против Covid-19.

Сегодня доказано, что несколько прививок одновременно — не только безопасно, но и за раз позволяет защититься от нескольких заболеваний. Многокомпонентные вакцины уже являются мировой практикой.