Органи громадської охорони здоров’я Канади склали своєрідну пам’ятку для широкого кола споживачів про найважливіші речі, які слід знати про таке небезпечне для життя захворювання, як поліомієліт.

Пероральна вакцина проти поліомієліту використовується у всьому світі з 1996 року. Поліовірус, який використовується в пероральній вакцині проти поліомієліту, виділяється з калом протягом декількох тижнів і є трансмісивним (заразним).

При циркуляції серед недостатньо імунізованого населення вірус може мутувати і повертатися до форми, яка викликає параліч у людей з ослабленим імунітетом.

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Спільноти з низьким охопленням вакцинацією проти поліомієліту особливо схильні до ризику спалахів.

Поліомієліт вакцинного походження був виявлений у 2022 році у стічних водах США та Великої Британії.

Люди, які отримали менше чотирьох доз вакцини, ризикують заразитися.

Поліовірус дуже заразний, поширюється фекально-оральним шляхом. Люди можуть вивільняти вірус безсимптомно протягом декількох тижнів. Інкубаційний період 3-6 днів, з початком паралічу через 7-21 день. Діти до 5 років піддаються найбільшому ризику.

Клінічна картина поліомієліту варіює від безсимптомного перебігу до паралічу і смерті.

Більшість поліовірусних інфекцій (75%) протікають безсимптомно. Симптоми у решти 24% можуть включати шлунково-кишкові розлади, за якими через 1-3 тижні слідує швидка слабкість, а потім параліч.

У одного з 200 хворих розвивається паралітичний поліомієліт, а 5-15% хворих на параліч помирають від паралічу дихальних м’язів.

Поліомієліт слід розглядати у всіх пацієнтів з раптовим млявим паралічем. Зразок калу слід відправити на полімеразну ланцюгову реакцію ентеровірусу та молекулярне серотипування ентеровірусу.

Пацієнти та органи охорони здоров’я повинні бути негайно повідомлені, якщо є клінічна підозра, навіть без лабораторного підтвердження.