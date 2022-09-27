Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в якості гуманітарної допомоги доставив в Україну 600 тис. доз оральної вакцини від поліомієліту (ОПС) і 99 720 доз інактивованої (ІПВ). Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Близько року тому ми зафіксували спалах поліомієліту в Україні, згодом в якості реагування ми розпочали додаткові раунди з імунізації, – зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Повідомляється, що вакцина від поліо розподілена і розвезена по регіонах. Зокрема, Одеська та Київська області отримали близько 24 тис. доз вакцини ОПС, Дніпропетровська – понад 28 тис., Харківська -18 тис., понад 15 тис. отримали Вінницька, Волинська області.

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МОЗ нагадує, що поліомієліт – високоінфекційне захворювання, викликане вірусом поліо, який вражає нервову систему і може призвести до паралічу або навіть смерті.

Вірус поліо дуже заразний. В абсолютній більшості випадків поширюють його носії, яких неможливо виявити через відсутність будь-яких ознак хвороби.

Поліо передається від дитини до дитини і може інфікувати їх без симптомів, поки не призведе до паралічу нещепленої дитини.

Захворіти на поліо можуть всі невакциновані – і дорослі, і діти.

Є два типи безпечних і ефективних вакцин:

інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ), що вводиться шляхом ін’єкції;

оральна поліомієлітна вакцина (ОПС) – дві краплі в рот.

За українським календарем щеплень дитина отримує шість доз вакцини від поліомієліту: в 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, 6 років і 14 років.

Два перші щеплення виконуються вакциною ІПВ (внутрішньом’язова ін’єкція), інші щеплення зазвичай виконуються вакциною ОПВ (краплі в рот).

ОПС – це жива вакцина, до складу якої входять живі ослаблені віруси поліомієліту. Завдяки цій вакцині формується, в тому числі, і місцевий імунітет в кишечнику, що перешкоджає подальшому поширенню вірусу.