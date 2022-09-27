Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в качестве гуманитарной помощи доставил в Украину 600 тыс. доз оральной вакцины от полиомиелита (ОПС) и 99 720 доз инактивированной (ИПВ). Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Около года назад мы зафиксировали вспышку полиомиелита в Украине, впоследствии в качестве реагирования мы начали дополнительные раунды по иммунизации, — отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Сообщается, что вакцина от полио распределена и развезена по регионам. В частности, Одесская и Киевская области получили около 24 тыс. доз вакцины ОПС, Днепропетровская – более 28 тыс., Харьковская –18 тыс., более 15 тыс. получили Винницкая, Волынская области.

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Минздрав напоминает, что полиомиелит – высокоинфекционное заболевание, вызванное вирусом полио, который поражает нервную систему и может привести к параличу или даже смерти.

Вирус полио очень заразен. В абсолютном большинстве случаев распространяющих его носителей невозможно обнаружить из-за отсутствия каких-либо признаков болезни.

Полио передается от ребенка к ребенку и может инфицировать их без симптомов, пока не приведет к параличу одного непривитого ребенка.

Заболеть полио могут все невакцинированные – и взрослые, и дети.

Есть два типа безопасных и эффективных вакцин:

инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ), вводимая путем инъекции;

оральная полиомиелитная вакцина (ОПС) – две капли в рот.

По украинскому календарю прививок ребенок получает шесть доз вакцины от полиомиелита: в 2 месяца, 4 месяца, 6 месяцев, 18 месяцев, 6 лет и 14 лет.

Две первые прививки выполняются вакциной ИПВ (внутримышечная инъекция), остальные прививки обычно выполняются вакциной ОПВ (капли в рот).

ОПС – это живая вакцина, в состав которой входят живые ослабленные вирусы полиомиелита. Благодаря этой вакцине формируется, в том числе, и местный иммунитет в кишечнике, что препятствует дальнейшему распространению вируса.