В 2021 году уровень охвата прививками детей против полиомиелита был 80%. Как сообщает Центр общественного здоровья Украины, этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Именно поэтому в конце года и возникла очередная вспышка заболевания.

Самый низкий уровень охвата прививками в Одесской (70%), Закарпатской (69,8%), Львовской (64,8%) областях.

Самый высокий – в Сумской (92%), Николаевской (91,9%) областях, г. Киеве (96%).

Именно потому, что в последние годы уровень охвата прививками против полиомиелита не превышал в среднем 80%, в стране осталось много детей, не имеющих иммунного ответа к полиовирусу, который можно приобрести только благодаря вакцинации.

Первый случай полиомиелита в Украине зафиксирован в октябре 2021 года в Ровенской области. По результатам исследований в Региональной референс-лаборатории г. Хельсинки, полуторагодовалая девочка инфицировалась дериватом вакцинного полиовируса типа 2 (VDPV2).

А уже в январе этого года произошел второй случай острого вялого паралича у ребенка из Закарпатья, вызванный тем же типом полиовируса.

Распространение вируса прекратится, если в стране будут вакцинированы против полио более 95% детей, свидетельствует ВОЗ.

Сейчас в Украине только 7 областей приблизились к этому результату. За десять месяцев 2021 года фактический уровень вакцинации против полио по стране был всего 53%.

После объявления вспышки пограничным областям удалось повысить уровень, но, несмотря на это, имеем неутешительные последствия.

Еще в марте 2021 года Центр общественного здоровья предупреждал о высоких рисках распространения полиомиелита в Украине, опираясь на данные ВОЗ о циркуляции дериватов вакцинного полиовируса типа 2 (cVDPV2) между Афганистаном и Пакистаном. А в апреле 2021 года случай острого вялого паралича зафиксировали в Таджикистане, ребенок инфицировался дериватом вакцинного полиовируса типа 2 (cVDPV2).

Итак, сейчас в Украине дети до 6 лет, не получившие или пропустившие прививку против полиомиелита, в опасности. Чтобы обеспечить каждому ребенку индивидуальную защиту от инфицирования полиовирусом, с 1 февраля 2022 года началась кампания иммунизации против полиомиелита.

Первый этап. Будут вакцинировать детей, которые пропустили одну из первых прививок (в 2 и 4 месяца) или не получили их совсем.

Будут прививать инактивированной вакциной ИПВ (инъекциями). Родителям следует обратиться к своему семейному врачу и проверить статус прививок ребенка согласно Календарю, а также запланировать сделать пропущенные прививки в случае необходимости.

Государство закупило вакцину Имовакс Полио (производства Санофи Пастер, Франция), которая безопасна, эффективна, преквалифицирована ВОЗ и защищает от всех типов полиовируса.

Вакцина, необходимая для этого этапа, уже распределена по регионам. Вы можете бесплатно привить ею ребенка в государственных учреждениях здравоохранения.

Помните, причиной вспышки полиомиелита является исключительно низкий процент охвата прививками. Альтернативы прививке нет, ведь лекарства от полио не существует.