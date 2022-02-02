У 2021 році рівень охоплення щепленнями дітей проти поліомієліту був 80%. Як повідомляє Центр громадського здоров’я України, цього недостатньо для формування колективного імунітету. Саме тому наприкінці року і виник черговий спалах захворювання.

Найнижчий рівень охоплення щепленнями в Одеській (70%), Закарпатській (69,8%), Львівській (64,8%) областях.

Найвищий — у Сумській (92%), Миколаївській (91,9%) областях, м. Києві (96%).

Саме через те, що останніми роками рівень охоплення щепленнями проти поліомієліту не перевищував в середньому 80%, в країні залишилося багато дітей, що не мають імунної відповіді до поліовірусу, яку можна набути лише завдяки вакцинації.

Відтак, перший випадок поліомієліту в Україні зафіксований у жовтні 2021 року в Рівненській області. За результатами досліджень у Регіональній референс-лабораторії м. Гельсінкі, півторарічна дівчинка інфікувалася дериватом вакцинного поліовірусу типу 2 (VDPV2).

А вже в січні цього року стався другий випадок гострого в’ялого паралічу в дитини з Закарпаття, спричинений тим самим типом поліовірусу.

Розповсюдження вірусу припиниться, якщо в країні буде вакциновано проти поліо понад 95% дітей, свідчить ВООЗ.

Наразі в Україні лише 7 областей наблизились до цього результату. За десять місяців 2021 року фактичний рівень вакцинації проти поліо по країні був лише 53%.

Після оголошення спалаху прикордонним областям вдалося підвищити рівень, але попри це маємо невтішні наслідки.

Ще в березні 2021 року Центр громадського здоров’я попереджав про високі ризики поширення поліомієліту в Україні, спираючись на дані ВООЗ про циркуляцію дериватів вакцинного поліовірусу типу 2 (cVDPV2) між Афганістаном і Пакистаном. А у квітні 2021 року випадок гострого в’ялого паралічу зафіксували в Таджикистані, дитина інфікувалася дериватом вакцинного поліовірусу типу 2 (cVDPV2).

Отже, наразі в Україні діти до 6 років, які не отримали або пропустили щеплення проти поліомієліту, — у небезпеці. Щоб забезпечити кожній дитині індивідуальний захист від інфікування поліовірусом, від 1 лютого 2022 року розпочалася кампанія імунізації проти поліомієліту.

Перший етап. Вакцинуватимуть дітей, які пропустили одне з перших щеплень (у 2 та 4 місяці) або не отримали їх зовсім.

Щепитимуть інактивованою вакциною ІПВ (ін’єкціями). Батькам слід звернутися до свого сімейного лікаря та перевірити статус щеплень дитини згідно з Календарем, а також запланувати зробити пропущені щеплення в разі потреби.

Держава закупила вакцину Імовакс Поліо (виробництва Санофі Пастер, Франція), яка безпечна, ефективна, прекваліфікована ВООЗ і захищає від всіх типів поліовірусу.

Вакцина, яка потрібна для цього етапу, вже розподілена по регіонах. Ви можете безоплатно щепити нею дитину в державних закладах охорони здоров’я.

Пам’ятайте, причиною спалаху поліомієліту є виключно низький відсоток охоплення щепленнями. Альтернативи щепленню немає, адже ліків від поліо не існує.