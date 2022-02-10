Наразі в Україні критично низький рівень щеплення від від поліомієліту серед дітей до року.

За даними МОЗ, лише 80% дітей цього віку отримали три дози вакцини, а необхідно – щонайменше 95%.

Це захворювання загрожує малюкам, які не отримали щеплення або мають часткову імунізацію. Для них зростає ризик захворіти на невиліковний параліч чи взагалі померти. Ліків від цієї хвороби не існує.

Водночас наразі в Україні триває кампанія зі щеплення дітей від поліомієліту. Вона розпочалася 1 лютого 2022 року.

За даними Центру громадського здоров’я України, за перший тиждень захист отримали 9 273 дитини віком від шести місяців до шести років, з них 4 199 малюкам ввели першу дозу (5%), 5 074 – другу (9%).

Загалом на першому етапі заплановано щепити 140 тис. дітей.

Щоб отримати щеплення, батькам варто звернутися до сімейного лікаря чи педіатра, пройти огляд та записатися на вакцинацію.

Джерело: МОЗ, Центр громадського здоров’я України