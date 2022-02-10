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В Украине продолжается вакцинация детей от полиомиелита — куда обращаться родителям

10 февраля 2022, 09:01
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
поліомієліт, вакцинація
Источник: Depositphotos

Сейчас в Украине критически низкий уровень вакцинации от полиомиелита среди детей до года.

По данным Минздрава, только 80% детей этого возраста получили три дозы вакцины, а необходимо – не менее 95%.

Это заболевание грозит малышам, не получившим прививку или имеющим частичную иммунизацию. Для них возрастает риск заболеть неизлечимым параличом или вообще умереть. Лекарства от этой болезни не существует.

В то же время в Украине продолжается кампания по вакцинации детей от полиомиелита. Она началась 1 февраля 2022 года.

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По данным Центра общественного здоровья Украины, за первую неделю защиту получили 9 273 ребенка в возрасте от шести месяцев до шести лет, из них 4 199 малышам ввели первую дозу (5%), 5 074 — вторую (9%).

В целом на первом этапе запланировано привить 140 тыс. детей.

Чтобы получить прививку, родителям следует обратиться к семейному врачу или педиатру, пройти осмотр и записаться на вакцинацию.

Источник: Минздрав, Центр общественного здоровья Украины

Теги
Вакцинация , МОЗ Украины
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