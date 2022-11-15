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Вопрос жизни и смерти: самое важное, что нужно знать о полиомиелите

15 ноября 2022, 09:30
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
поліо, дитина
Источник: Depositphotos

Органы общественного здравоохранения Канады составили своеобразную памятку для широкого круга потребителей о важнейших вещах, которые следует знать о таком опасном для жизни заболевании, как полиомиелит.

Пероральная вакцина против полиомиелита используется во всем мире с 1996 года. Полиовирус, используемый в оральной вакцине против полиомиелита, выделяется с калом в течение нескольких недель и является трансмиссивным (заразным)

При циркуляции среди недостаточно иммунизированного населения вирус может мутировать и возвращаться к форме, которая вызывает паралич у людей с ослабленным иммунитетом.

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Сообщества с низким охватом вакцинацией против полиомиелита особо подвержены риску вспышек.

Полиомиелит вакцинного происхождения был обнаружен в 2022 году в сточных водах США и Великобритании.

Люди, получившие менее четырех доз вакцины, подвержены риску заражения.

Полиовирус очень заразен, распространяется фекально-оральным путем. Люди могут выделять вирус бессимптомно в течение нескольких недель. Инкубационный период 3-6 дней, с началом паралича — через 7-21 день. Дети до 5 лет подвергаются наибольшему риску.

Клиническая картина полиомиелита варьирует от бессимптомного течения до паралича и смерти.

Большинство полиовирусных инфекций (75%) протекают бессимптомно. Симптомы у оставшихся 24% могут включать желудочно-кишечные расстройства, за которыми через 1-3 недели следует быстрая слабость, а затем паралич. 

У одного из 200 больных развивается паралитический полиомиелит, а 5-15% больных параличом умирают от паралича дыхательных мышц.

Полиомиелит следует рассматривать у всех пациентов с внезапным вялым параличом. Образец кала следует отправить на полимеразную цепную реакцию энтеровируса и молекулярное серотипирование энтеровируса. 

Пациенты и органы общественного здравоохранения должны быть немедленно уведомлены, если есть клиническое подозрение, даже без лабораторного подтверждения.

Источник
MedicalXpress
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