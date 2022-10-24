В Украине все еще продолжается вспышка полиомиелита, которая случилась в конце прошлого года. Тогда случаи этого заболевания обнаружили в Ровенской и Закарпатской областях, а полуторагодовалый ребенок получил паралич.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

К Всемирному дню борьбы с полио, который отмечается сегодня, 24 октября, эксперты Минздрава еще раз напомнили, что такое полиомиелит и как от него защититься.

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Полиомиелит – это острое инфекционное, порой смертельное заболевание, вызванное вирусом, который поражает нервную систему и часто имеет необратимые последствия:

в 1 из 200 случаев полио вызывает неизлечимый паралич;

5-10% из тех, кого парализовало вследствие полиомиелита, умирают из-за поражения параличом именно дыхательных мышц;

после выздоровления может развиваться постполиомиелитный синдром: дети, которые, кажется, полностью вылечились, могут испытывать новые мышечные боли, слабость или у них может появиться паралич во взрослом возрасте, через десятки лет после первичного заболевания.

— Лекарств против полиомиелита не существует, однако от него спасает вакцинация. Полный курс вакцинации по национальному календарю прививок защищает ребенка на всю жизнь, — призывает Минздрав.

Когда надо вакцинировать ребенка от полио

Ребенок должен получить шесть доз вакцины от полио. Все прививки бесплатные.

В 2 и 4 месяца малышу вводят инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ). Она защищает ребенка от паралича и предотвращает попадание дикого полиовируса в центральную нервную систему.

В 6 и 18 месяцев ребенок должен получить прививку оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ).

Такую же прививку следует повторить в 6 и 14 лет.

Вакцина ОПВ формирует иммунитет в кишечнике, а соответственно предотвращает распространение вируса.

Очень важно обеспечить вакцинацию детей с хроническими заболеваниями, поскольку они более уязвимы к инфекциям.

Что делать, если пропустили прививку

Обратитесь к своему семейному врачу или педиатру. Он поможет составить индивидуальный график, чтобы наверстать пропущенные вакцины.

В течение последних 20 лет эта вакцина спасла 5 млн детей от хронического паралича, который они могли бы получить в результате заражения полиовирусом, напоминает Минздрав.