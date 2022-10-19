В Иерусалиме, Тверии, Бейт-Шемеше и ряде других городов Израиля произошла вспышка полиомиелита второго типа. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый штамм, который проник в Израиль впервые.

Вирус был обнаружен в канализационных водах. Как считают врачи, проблема нового штамма в том, что ослабленная вакцина, которую вводят через нос капельным путем, от него не защищает. Эффективна только вакцина, введенная путем инъекции.

Министерство здравоохранения совместно с больничными кассами активно выявляют и вакцинируют детей, которые еще не были привиты инактивированной вакциной.

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Откуда к нам пришел новый вид полиомиелита? Напомним, первый за последнее десятилетие случай заболевания полиомиелитом в США был зарегистрирован у ортодоксального еврея в округе Рокленд, к северу от Нью-Йорка. По словам местных чиновников, заболевший не был вакцинирован от этой инфекции.

Полиомиелит – очень заразная болезнь, которая может вызвать паралич и даже смерть. До разработки эффективной вакцины в начале 1950-х годов ежегодно заражались десятки тысяч американцев; некоторые из них становились инвалидами на всю жизнь.

Новый случай полиомиелита зафиксирован на фоне выступлений против вакцинации от Covid-19 в некоторых еврейских ортодоксальных общинах и после вспышки кори в Рокленде в 2018 и 2019 годах, которая возникла в сообществе ортодоксальных евреев.

Во время вспышки округ запретил невакцинированным детям посещать общественные места. Сенатор штата демократ Джеймс Скоуфис, чей округ включает часть округа Рокленд, опубликовал в Twitter заявление с просьбой обрушить всю силу закона на тех, кто игнорирует требования вакцинации.

Его заявление Скоуфиса вызвало критику внутри еврейской общины, представители которой назвали его ненавистическим и подстрекательским.

Источник: Детали