У Єрусалимі, Тверії, Бейт-Шемеші та низці інших міст Ізраїля стався спалах поліомієліту другого типу. З’ясувалося, що збудником хвороби є новий штам.

Вірус було виявлено у каналізаційних водах. Як вважають лікарі, проблема нового штаму полягає в тому, що ослаблена вакцина, яку вводять через ніс крапельним шляхом, від нього не захищає. Ефективна лише вакцина, введена ін’єкцією.

Міністерство охорони здоров’я спільно з лікарняними касами активно виявляють та вакцинують дітей, які ще не були щеплені інактивованою вакциною.

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Поліомієліт – дуже заразна хвороба, яка може спричинити параліч і навіть смерть. До розробки ефективної вакцини на початку 1950-х років щорічно заражалися десятки тисяч американців, деякі з них ставали інвалідами на все життя.

Новий випадок поліомієліту зафіксовано на тлі виступів проти вакцинації від Covid-19 у деяких єврейських ортодоксальних громадах та після спалаху кору в Рокленді у 2018 та 2019 роках, який виник у спільноті ортодоксальних євреїв.

Під час спалаху округ заборонив невакцинованим дітям відвідувати громадські місця. Сенатор штату демократ Джеймс Скоуфіс, округ якого охоплює частину округу Рокленд, опублікував у Twitter заяву з проханням обрушити всю силу закону на тих, хто ігнорує вимоги вакцинації.

Його заява викликала критику всередині єврейської громади, представники якої назвали політика підбурювальною.

Джерело: Деталі