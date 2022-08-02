Вірус поліомієліту був виявлений в стічних водах Нью-Йорка за місяць до підтвердженого випадку. На думку експертів CDC, це може означати, що інфекцію можуть поширювати люди, які не мають симптомів її прояву.

Експерти CDC запевняють, що нових випадків виявлено не було, і поки неясно, чи активно вірус поширюється в Нью-Йорку або де-небудь ще в Сполучених Штатах.

Лабораторні тести також підтвердили, що штам в цьому випадку генетично пов’язаний зі штамом, виявленим в Ізраїлі. Хоча це не означає, що пацієнт їздив в цю країну, додали офіційні особи.

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CDC заявив, що генетичне дослідження також пов’язало цей вірус із зразками дуже заразного і небезпечного для життя вірусу в Сполученому Королівстві.

Повідомляється, що не існує ліків від поліомієліту, який в деяких випадках може викликати незворотний параліч. Однак його можна запобігти за допомогою вакцини, випущеної в 1955 році.

Чиновники Нью-Йорка заявили, що відкривають клініки, щоб допомогти нещепленим жителям отримати необхідну вакцину.

За даними CDC, інактивована вакцина проти поліомієліту (ІПВ) є єдиним препаратом з цієї серії, який застосовується в Сполучених Штатах з 2000 року. Вакцина вводиться уколом в ногу або руку, в залежності від віку пацієнта.

Нагадаємо, що офіційно поліомієліт був діагностований у дорослого пацієнта в штаті Нью-Йорк. За даними Департаменту охорони здоров’я штату, це перший випадок такого роду в країні майже за десятиліття, з 2013 року.