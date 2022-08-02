Вирус полиомиелита был выявлен в сточных водах Нью-Йорка за месяц до подтвержденного случая. По мнению экспертов CDC, это может означать, что инфекцию могут распространять люди, не имеющие симптомов ее проявления.

Эксперты CDC уверяют, что новых случаев выявлено не было, и пока неясно, активно ли вирус распространяется в Нью-Йорке или где-либо еще в Соединенных Штатах.

Лабораторные тесты также подтвердили, что штамм в этом случае генетически связан со штаммом, обнаруженным в Израиле. Хотя это не означает, что пациент ездил в эту страну, добавили официальные лица.

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CDC заявил, что генетическое исследование также связало этот вирус с образцами очень заразного и опасного для жизни вируса в Соединенном Королевстве.

Сообщается, что не существует лекарства от полиомиелита, который в некоторых случаях может вызвать необратимый паралич. Однако его можно предотвратить с помощью вакцины, выпущенной в 1955 году.

Чиновники Нью-Йорка заявили, что открывают клиники, чтобы помочь непривитым жителям получить необходимую вакцину.

По данным CDC, инактивированная вакцина против полиомиелита (ИПВ) является единственным препаратом из этой серии, который применяется в Соединенных Штатах с 2000 года. Вакцина вводится уколом в ногу или руку, в зависимости от возраста пациента.

Напомним, что официально полиомиелит был диагностирован у взрослого пациента в штате Нью-Йорк. По данным Департамента здравоохранения штата, это первый случай такого рода в стране почти за десятилетие, с 2013 года.