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Впервые за десятилетие: в США обнаружен полиомиелит у взрослого пациента

22 июля 2022, 09:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
полиомиелит
Источник: Depositphotos

В Соединенных Штатах Америки, в штате Нью-Йорк, официально диагностирован полиомиелит у взрослого пациента. По данным Департамента здравоохранения штата, это первый случай такого рода в стране почти за десятилетие, с 2013 года.

— Около месяца назад невакцинированный молодой человек почувствовал слабость, затем наступил паралич, — заявила в четверг, 21 июля, комиссар округа по здравоохранению Патрисия Шнабель Рупперт.

Сообщается, что заболевание было выявлено почти через месяц после того, как Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании предупредило об обнаружении полиовируса в сточных водах Лондона.

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Полиомиелит – инфекция, вызванная полиовирусом. Примерно у одного из четырех инфицированных людей наблюдаются гриппоподобные симптомы, включая боль в горле, лихорадку, усталость, тошноту, головную боль и боль в желудке.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, у одного из 200 пациентов развиваются более серьезные симптомы, которые включают инфекцию головного или спинного мозга и паралич.

Лекарства от полиомиелита нет. Лечение по устранению симптомов может включать лекарства для расслабления мышц, а также тепло- и физиотерапию для стимуляции мышц. Однако любой паралич, вызванный полиомиелитом, необратим.

Источник
CNN
Теги
Вакцинация Смертельні віруси США хвороби
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