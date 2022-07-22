У Сполучених Штатах Америки, в штаті Нью-Йорк, офіційно діагностовано поліомієліт у дорослого пацієнта. За даними Департаменту охорони здоров’я штату, це перший такий випадок у країні майже за десятиліття, з 2013 року.

– Близько місяця тому невакцинована молода людина відчула слабкість, згодом у неї розвинувся параліч, – заявила в четвер, 21 липня, комісар округу з охорони здоров’я Патрісія Шнабель Рупперт.

Повідомляється, що захворювання було виявлено майже через місяць після того, як Агентство з безпеки охорони здоров’я Великої Британії попередило про виявлення поліовірусу в стічних водах Лондона.

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Поліомієліт – інфекція, викликана поліовірусом. Приблизно у одного з чотирьох інфікованих людей спостерігаються грипоподібні симптоми, зокрема біль у горлі, лихоманка, втома, нудота, головний біль і біль у шлунку.

За даними американських Центрів контролю та профілактики захворювань, у одного з 200 пацієнтів розвиваються більш серйозні симптоми, які охоплюють інфекцію головного або спинного мозку та параліч.

Ліків від поліомієліту немає. Лікування для усунення симптомів може передбачати ліки для розслаблення м’язів, а також тепло- і фізіотерапію для стимуляції м’язів. Однак будь-який параліч, викликаний поліомієлітом, незворотній.