Украинские дети массово не вакцинированы от полиомиелита.

Такую информацию озвучил глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

— Каждый третий ребенок в Украине не вакцинирован от полиомиелита. Второй факт — лекарства от полиомиелита не существует. Единственная защита — это вакцинация, — отметил Мурат Шахин.

Непривитый ребенок имеет значительный риск заболеть и получить паралич на всю жизнь.

— Это очень серьезная угроза. Вряд ли вы хотите наблюдать, как ребенок будет жить всю жизнь с параличом. Один случай — это уже слишком много, как только возникает один, будет больше, — добавил он.

В то же время 24 января 2022 стало известно об еще одном случае полиомиелита в Украине. На этот раз заболел двухлетний мальчик на Закарпатье.

Полиомиелит — это острое инфекционное заболевание. Вирус передается через фекалии и слюну, а также через зараженную еду и воду.

В группе риска находятся дети до пяти лет. Заболевания можно избежать, если вовремя вакцинировать ребенка.