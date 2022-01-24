Українські діти масово не вакциновані від поліомієліту.

Таку інформацію озвучив очільник представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

– Кожна третя дитина в Україні не вакцинована від поліомієліту. Другий факт – ліків від поліомієліту не існує. Єдиний захист – це вакцинація, – зазначив Мурат Шахін.

Нещеплена дитина має значний ризик захворіти та отримати параліч на все життя.

– Це дуже серйозна загроза. Навряд чи ви хочете спостерігати, як дитина буде жити все життя з паралічем. Один випадок — це вже забагато, щойно виникає один, буде більше, – додав він.

Водночас 24 січня 2022 року стало відомо про ще один випадок поліомієліту в Україні. Цього разу захворів дворічний хлопчик на Закарпатті.

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Вірус передається через фекалії та слину, а також через заражену їжу та воду.

У групі ризику перебувають діти до п’яти років. Захворювання можна уникнути, якщо вчасно вакцинувати дитину.