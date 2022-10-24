В Україні все ще триває спалах поліомієліту, який стався наприкінці минулого року. Тоді випадки цього захворювання виявили у Рівненській та Закарпатській областях, а півторарічна дитина отримала параліч.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

До Всесвітнього дня боротьби з поліо, який відзначається сьогодні, 24 жовтня, експерти МОЗ ще раз нагадали, що таке поліомієліт і як від нього захиститися.

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Поліомієліт – це гостре інфекційне, часом смертельне захворювання, викликане вірусом, який вражає нервову систему і часто має незворотні наслідки:

у 1 з 200 випадків поліо викликає невиліковний параліч;

5-10% з тих, кого паралізувало внаслідок поліомієліту, помирають через ураження паралічем саме дихальних м’язів;

після одужання може розвиватися постполіомієлітний синдром: діти, які, здається, повністю вилікувалися, можуть відчувати нові м’язові болі, слабкість або у них може з’явитися параліч у дорослому віці, через десятки років після первинного захворювання.

– Ліків проти поліомієліту не існує, проте від нього рятує вакцинація. Повний курс вакцинації за національним календарем щеплень захищає дитину на все життя, – закликає МОЗ.

Коли треба вакцинувати дитину від поліо

Дитина повинна отримати шість доз вакцини від поліо. Всі щеплення безкоштовні.

У 2 і 4 місяці малюкові вводять інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ). Вона захищає дитину від паралічу і запобігає потраплянню дикого поліовірусу в центральну нервову систему.

У 6 і 18 місяців дитина повинна отримати щеплення оральною поліомієлітною вакциною (ОПВ).

Таку ж щеплення слід повторити в 6 і 14 років.

Вакцина ОПВ формує імунітет в кишечнику, а відповідно запобігає поширенню вірусу.

Дуже важливо забезпечити вакцинацію дітей з хронічними захворюваннями, оскільки вони більш уразливі до інфекцій.

Що робити, якщо пропустили щеплення

Зверніться до свого сімейного лікаря або педіатра. Він допоможе скласти індивідуальний графік, щоб надолужити пропущені вакцини.

Протягом останніх 20 років ця вакцина врятувала 5 млн дітей від хронічного паралічу, який вони могли б отримати в результаті зараження поліовірусом, нагадує МОЗ.