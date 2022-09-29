Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) в США звернулися до департаментів охорони здоров’я та клініцистів з проханням стежити за симптомами гострого млявого мієліту у дітей, особливо протягом листопада. Саме тоді ентеровіруси найбільш поширені.

Повідомляється, що це неврологічне захворювання призводить до ослаблення м’язів і рефлексів тіла. Близько 90% випадків у США припадає на маленьких дітей.

– Це гостра слабкість, що вражає в основному ноги, але також може вражати руки і деякі черепні нерви, – зазначив дитячий невролог і науковий співробітник клініки Майо Ян-Мендельт Тіллема.

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Відзначається, що у постраждалих може бути раптова втрата м’язового тонусу, втрата рефлексів, утруднені дихання, ковтання та інші функції обличчя.

Гострий млявий мієліт – рідкісне, але серйозне захворювання, яке може призвести до тривалих проблем, попереджають експерти.

За їхніми словами, у більшості дітей, у яких розвинувся гострий млявий мієліт, приблизно за один-чотири тижні до появи неврологічних симптомів спостерігалося легке респіраторне захворювання.

Хоча ентеровіруси можуть бути пов’язані з гострим млявим мієлітом, вони не є єдиними інфекціями, пов’язаними із захворюванням.

CDC разом з іншими медичними дослідниками і вченими продовжують вивчати це захворювання в надії краще зрозуміти його, оскільки, за словами медиків, віддалений результат гострого млявого мієліту може бути вельми руйнівним.