Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США обратились к департаментам здравоохранения и клиницистам с просьбой следить за симптомами острого вялого миелита у детей, особенно в течение ноября. Именно тогда энтеровирусы наиболее распространены.

Сообщается, что это неврологическое заболевание приводит к ослаблению мышц и рефлексов тела. Около 90% случаев в США приходится на маленьких детей.

— Это острая слабость, поражающая в основном ноги, но также может поражать руки и некоторые черепные нервы, — отметил детский невролог и научный сотрудник клиники Майо Ян-Мендельт Тиллема.

Отмечается, что у пострадавших может быть внезапная потеря мышечного тонуса, потеря рефлексов, затрудненные дыхание, глотание и другие функции лица.

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Острый вялый миелит — редкое, но серьезное заболевание, которое может привести к длительным проблемам, предупреждают эксперты.

По их словам, у большинства детей, у которых развился острый вялый миелит, примерно за одну-четыре недели до появления неврологических симптомов наблюдалось легкое респираторное заболевание.

Хотя энтеровирусы могут быть связаны с острым вялым миелитом, они не являются единственными инфекциями, связанными с заболеванием.

CDC вместе с другими медицинскими исследователями и учеными продолжают изучать это заболевание в надежде лучше понять его, поскольку, по словам медиков, отдаленный исход острого вялого миелита может быть весьма разрушительным.