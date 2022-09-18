Міністерство охорони здоров’я України в черговий раз, вже традиційно з початку повномасштабної війни, відзвітувало про обсяги отриманої за минулий період (тиждень або трохи більше) гуманітарної допомоги.
– Незважаючи на те, що повномасштабна війна в Україні триває сьомий місяць, багато закордонних партнерів повторюють, що будуть підтримувати Україну до перемоги. Про це свідчить також регулярність надання медичної гуманітарної допомоги, – йдеться в повідомленні МОЗ.
Повідомляється, що цього разу допомога надійшла від урядового агентства стратегічних резервів Польщі, компаній Bayer і Merck, а також Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Зазначається, що згадані інститути надають підтримку у вигляді медикаментів та обладнання регулярно.
Зокрема, надійшло:
- 600 тис. доз вакцини проти поліомієліту;
- 70 тис. доз вакцини проти правця та дифтерії;
- 10 систем телемедичних (In Touch Health);
- 30 холодильників;
- 146 палет вітамінних комплексів;
- палета противірусних засобів для системного застосування.
Нагадаємо, що минулого разу МОЗ отримало апарати штучної вентиляції легень, портативні рентгенографічні апарати, вакцину проти поліомієліту.