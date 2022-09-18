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В якості гуманітарки: МОЗ отримав вакцини проти поліомієліту, правця та дифтерії

18 Вересня 2022, 15:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцини
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України в черговий раз, вже традиційно з початку повномасштабної війни, відзвітувало про обсяги отриманої за минулий період (тиждень або трохи більше) гуманітарної допомоги.

– Незважаючи на те, що повномасштабна війна в Україні триває сьомий місяць, багато закордонних партнерів повторюють, що будуть підтримувати Україну до перемоги. Про це свідчить також регулярність надання медичної гуманітарної допомоги, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Повідомляється, що цього разу допомога надійшла від урядового агентства стратегічних резервів Польщі, компаній Bayer і Merck, а також Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

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Зазначається, що згадані інститути надають підтримку у вигляді медикаментів та обладнання регулярно.

Зокрема, надійшло:

  • 600 тис. доз вакцини проти поліомієліту;
  • 70 тис. доз вакцини проти правця та дифтерії;
  • 10 систем телемедичних (In Touch Health);
  • 30 холодильників;
  • 146 палет вітамінних комплексів;
  • палета противірусних засобів для системного застосування.

Нагадаємо, що минулого разу МОЗ отримало апарати штучної вентиляції легень, портативні рентгенографічні апарати, вакцину проти поліомієліту.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцини гуманітарка МОЗ України
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