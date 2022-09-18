Министерство здравоохранения Украины в очередной раз, уже традиционно с начала полномасштабной войны, отчиталось об объемах полученной за минувший период (неделю или немного больше) гуманитарной помощи.
— Несмотря на то, что полномасштабная война в Украине длится седьмой месяц, многие зарубежные партнеры повторяют, что будут поддерживать Украину до победы. Об этом свидетельствует также регулярность предоставления медицинской гуманитарной помощи, — говорится в сообщении Минздрава.
Сообщается, что в этот раз помощь поступила от правительственного агентства стратегических резервов Польши, компаний Bayer и Merck, а также Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Отмечается, что упомянутые институты оказывают поддержку в виде медикаментов и оборудования регулярно.
В частности, поступило:
- 600 тыс. доз вакцины против полиомиелита;
- 70 тыс. доз вакцины против столбняка и дифтерии;
- 10 систем телемедицинских (In Touch Health);
- 30 холодильников;
- 146 паллет витаминных комплексов;
- паллета противовирусных средств для системного применения.
Напомним, что в прошлый раз Минздрав получил аппараты искусственной вентиляции легких, портативные рентгенографические аппараты, вакцину против полиомиелита.