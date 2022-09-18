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В качестве гуманитарки: Минздрав получил вакцины против полиомиелита, столбняка и дифтерии

18 сентября 2022, 15:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцини
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины в очередной раз, уже традиционно с начала полномасштабной войны, отчиталось об объемах полученной за минувший период (неделю или немного больше) гуманитарной помощи.

— Несмотря на то, что полномасштабная война в Украине длится седьмой месяц, многие зарубежные партнеры повторяют, что будут поддерживать Украину до победы. Об этом свидетельствует также регулярность предоставления медицинской гуманитарной помощи, — говорится в сообщении Минздрава.

Сообщается, что в этот раз помощь поступила от правительственного агентства стратегических резервов Польши, компаний Bayer и Merck, а также Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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Отмечается, что упомянутые институты оказывают поддержку в виде медикаментов и оборудования регулярно.

В частности, поступило:

  • 600 тыс. доз вакцины против полиомиелита;
  • 70 тыс. доз вакцины против столбняка и дифтерии;
  • 10 систем телемедицинских (In Touch Health);
  • 30 холодильников;
  • 146 паллет витаминных комплексов;
  • паллета противовирусных средств для системного применения.

Напомним, что в прошлый раз Минздрав получил аппараты искусственной вентиляции легких, портативные рентгенографические аппараты, вакцину против полиомиелита.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцины гуманітарка МОЗ Украины
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