У спільній заяві МОЗ, МОН, ЮНІСЕФ та ВООЗ наголошується на важливості імунізації дітей перед початком навчального року для створення безпечного середовища для всіх учасників навчального процесу.

– Розпочався новий навчальний рік. Всі державні органи разом з партнерами посилено працювали, щоб діти могли сісти за парти або, де цього вимагає ситуація безпеки, почали вчитися віддалено, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Зазначається, що, яку б форму навчання не обрали батьки для своїх школярів, правила однакові для всіх: діти, які вперше йдуть до школи, повинні пройти розширений медогляд, а решта – щорічно відвідувати сімейного лікаря.

Зараз дивляться

Водночас, за даними Центру громадського здоров’я (ЦОЗ), рівень охоплення профілактичними щепленнями в Україні за 6 місяців 2022 року проти деяких захворювань не перевищує 40%.

У той час, як за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) для досягнення колективного імунітету цей показник повинен бути набагато вищим. Наприклад, для протидії спалахам кору рівень охоплення відповідними щепленнями має перевищувати 95%.

Враховуючи, що рівень вакцинації в Україні залишається недостатнім для безпеки громадського здоров’я, є ризик спалахів таких небезпечних хвороб, як кір, дифтерія та інші.

За даними Центру громадського здоров’я, за перше півріччя 2022 року тільки:

29,7% шестирічних дітей отримали щеплення проти туберкульозу;

23,1% – проти вірусного гепатиту В;

33,1% – проти кашлюку, дифтерії, правця;

33,2% – проти поліомієліту;

32,7% – проти ХІБ-інфекції;

40,7% – проти кору, паротиту, краснухи.

МОЗ нагадує: якщо у дитини пропущені якісь із потрібних щеплень, необхідно звернутися до педіатра, він допоможе їх надолужити.

Якщо зв’язок з лікарем втрачено через війну, потрібно звернутися до найближчого закладу охорони здоров’я, який надає первинну медичну допомогу. Переукладати декларацію для цього не потрібно.