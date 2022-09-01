В совместном заявлении Минздрава, МОН, ЮНИСЕФ и ВОЗ отмечается важность иммунизации детей перед началом учебного года для создания безопасной среды для всех участников учебного процесса.

— Начался новый учебный год. Все государственные органы вместе с партнерами усиленно работали, чтобы дети могли сесть за парты или, где этого требует ситуация безопасности, начали учиться удаленно, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что, какую бы форму обучения не выбрали родители для своих школьников, правила одинаковы для всех: дети, которые впервые идут в школу, должны пройти расширенный медосмотр, а остальные – ежегодно посещать семейного врача.

Сейчас смотрят

Вместе с тем, по данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), уровень охвата профилактическими прививками в Украине за 6 месяцев 2022 года против некоторых заболеваний не превышает 40%.

В то же время, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для достижения коллективного иммунитета этот показатель должен быть намного выше. Например, для противодействия вспышкам кори уровень охвата соответствующими прививками должен превышать 95%.

Учитывая, что уровень вакцинации в Украине остается недостаточным для безопасности общественного здоровья, есть риск вспышек таких опасных болезней как корь, дифтерия и другие.

По данным Центра общественного здоровья, за первое полугодие 2022 только:

29,7% шестилетних детей получили прививки против туберкулеза;

23,1% — против вирусного гепатита В;

33,1% — против коклюша, дифтерии, столбняка;

33,2% — против полиомиелита;

32,7% — против ХИБ-инфекции;

40,7% — против кори, паротита, краснухи.

Минздрав напоминает: если у ребенка пропущены какие-то из нужных прививок, необходимо обратиться к педиатру – врач поможет их наверстать.

Если связь с врачом потеряна из-за войны, нужно обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения, которое оказывает первичную медицинскую помощь. Перезаключать декларацию для этого не нужно.