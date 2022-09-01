Результаты национального теста, проведенного в США, показали, насколько разрушительными были два года Covid-пандемии для 9-летних школьников: их успеваемость по математике и чтению упала до уровня двух десятилетий назад.

— Меня ошеломили масштабы снижения, — заявила комиссар Национального центра статистики образования Пегги Г. Карр.

Отмечается, что тесты были проведены для национальной выборки из почти 15 тыс. 9-летних детей и сравнивались с результатами тестов, проведенных в той же возрастной группе в начале 2020 года, незадолго до того, как пандемия охватила Соединенные Штаты.

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Сообщается, что снижение результатов тестов означает, что, хотя многие 9-летние дети могут продемонстрировать частичное понимание того, что они читают, меньшее число детей может сделать вывод о чувствах персонажа из прочитанного. В математике учащиеся могут знать простые арифметические факты, но немногие могут складывать дроби с общим знаменателем.

По словам директора Института Анненберга в Университете Брауна Сюзанны Лоэб, такое сильное отставание повышает вероятность того, что многие вообще закончат среднюю школу или поступят в колледж.

Национальная оценка образовательного прогресса считается золотым стандартом тестирования. В отличие от государственных тестов, она остается неизменной в течение многих лет.

— Решения этой проблемы могут быть довольно простыми, хотя и трудновыполнимыми, — отмечает профессор Гарвардской высшей школы образования Мартин Уэст.

По его словам, неуспевающим учащимся просто нужно больше времени на обучение, будь то в форме репетиторства или специальных школьных программ.