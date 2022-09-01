Результати національного тесту, проведеного в США, показали, наскільки руйнівними були два роки Covid-пандемії для 9-річних школярів: їхня успішність з математики та читання впала до рівня двох десятиліть тому.

– Мене приголомшили масштаби зниження, – заявила комісар Національного центру статистики освіти Пеггі Г. Карр.

Відзначається, що тести були проведені для національної вибірки з майже 15 тис. 9-річних дітей і порівнювалися з результатами тестів, проведених в тій самій віковій групі на початку 2020 року, незадовго до того, як пандемія охопила Сполучені Штати.

Зараз дивляться

Повідомляється, що зниження результатів тестів означає, що, хоча багато 9-річних можуть продемонструвати часткове розуміння того, що вони читають, менша кількість дітей може зробити висновок про почуття персонажа з прочитаного.

У математиці учні можуть знати прості арифметичні факти, але мало хто може скласти дроби з загальним знаменником.

За словами директора Інституту Анненберга в Університеті Брауна Сюзанни Лоеб, таке сильне відставання підвищує ймовірність того, що багато хто взагалі закінчать середню школу або вступлять до коледжу.

Національна оцінка освітнього прогресу вважається золотим стандартом тестування. На відміну від державних тестів, вона залишається незмінною протягом багатьох років.

– Вирішення цієї проблеми можуть бути досить простими, хоча і важкоздійснюваними, – зазначає професор Гарвардської вищої школи освіти Мартін Уест.

За його словами, учням, які не встигають, просто потрібно більше часу на навчання, будь то у формі репетиторства або спеціальних шкільних програм.