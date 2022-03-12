Війна в Україні впливає на психічний стан як дорослих, так і дітей. Особливо під ударом опинилася психіка дітей.
Психолог Дмитро Карпачов розповів, що робити, щоб захистити психіку дітей.
– Зараз дітям вкрай важливо отримати від батьків підтримку, мати змогу спертися на них, бути впевненими, що батьки знають, що робити, та можуть захистити, – говорить Дмитро Карпачов.
За його словами, для того, щоб бути підтримкою, батькам треба самим привести себе у нормальний психічний стан.
Що для цього треба зробити
- Спати за будь-якої нагоди – брак сну призведе до нервового зриву
– Не можете спати, увімкніть на телефоні авіарежим, таймер на 30 хвилин, щоб вас нічого не відволікало, заплющіть очі і присвятіть цей час зосередженню на власному диханні. Дихати треба глибше, ніж зазвичай. Видих має бути удвічі довшим, аніж вдих, – розповідає психолог.
- Їсти та пити воду – навіть, якщо не хочеться
– Це треба робити, щоб у вас була енергія піклуватися про своїх дітей. Крім того, травлення зменшує загальний рівень стресу, – додав Дмитро Карпачов.
- Не читати новини увесь час
Треба відволікатися прогулянками з дітьми, читанням книжок, годуванням пташок, грою у комп’ютерні ігри.
– Робіть будь-що. Головне, не накручувати себе через те, що відбувається, – підсумував фахівець.
Загалом треба менше панікувати та намагатися тримати себе в руках. Лише так можна ухвалювати правильні рішення.