Війна в Україні впливає на психічний стан як дорослих, так і дітей. Особливо під ударом опинилася психіка дітей.

Психолог Дмитро Карпачов розповів, що робити, щоб захистити психіку дітей.

– Зараз дітям вкрай важливо отримати від батьків підтримку, мати змогу спертися на них, бути впевненими, що батьки знають, що робити, та можуть захистити, – говорить Дмитро Карпачов.

За його словами, для того, щоб бути підтримкою, батькам треба самим привести себе у нормальний психічний стан.

Що для цього треба зробити

Спати за будь-якої нагоди – брак сну призведе до нервового зриву

– Не можете спати, увімкніть на телефоні авіарежим, таймер на 30 хвилин, щоб вас нічого не відволікало, заплющіть очі і присвятіть цей час зосередженню на власному диханні. Дихати треба глибше, ніж зазвичай. Видих має бути удвічі довшим, аніж вдих, – розповідає психолог.

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Їсти та пити воду – навіть, якщо не хочеться

– Це треба робити, щоб у вас була енергія піклуватися про своїх дітей. Крім того, травлення зменшує загальний рівень стресу, – додав Дмитро Карпачов.

Не читати новини увесь час

Треба відволікатися прогулянками з дітьми, читанням книжок, годуванням пташок, грою у комп’ютерні ігри.

– Робіть будь-що. Головне, не накручувати себе через те, що відбувається, – підсумував фахівець.

Загалом треба менше панікувати та намагатися тримати себе в руках. Лише так можна ухвалювати правильні рішення.