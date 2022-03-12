Война в Украине оказывает влияние на психическое состояние как взрослых, так и детей. Особенно под ударом оказалась психика детей.

Психолог Дмитрий Карпачев рассказал, что делать, чтобы защитить психику детей.

— Сейчас детям очень важно получить от родителей поддержку, иметь возможность опереться на них, быть уверенными, что родители знают, что делать и могут защитить, — говорит Дмитрий Карпачев.

По его словам, для того чтобы быть поддержкой, родителям нужно самим привести себя в нормальное психическое состояние.

Что для этого нужно сделать

Спать в любой подходящей ситуации – нехватка сна приведет к нервному срыву

– Не можете спать, включите на телефоне авиарежим, таймер на 30 минут, чтобы вас ничего не отвлекало, закройте глаза и посвятите это время сосредоточению на собственном дыхании. Дышать нужно глубже, чем обычно. Выдох должен быть вдвое длиннее, чем вдох, — рассказывает психолог.

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Есть и пить воду – даже если не хочется

— Это нужно делать, чтобы у вас была энергия заботиться о своих детях. Кроме того, пищеварение уменьшает общий уровень стресса, – добавил Дмитрий Карпачев.

Не читать новости все время

Надо отвлекаться прогулками с детьми, чтением книг, кормлением птиц, играми.

— Делайте что угодно. Главное, не накручивать себя из-за того, что происходит, — подвел итог специалист.

В целом нужно меньше паниковать и стараться держать себя в руках. Только так можно принимать правильные решения.