Семейный врач клиники Майо Тина Ардон рассказала, как помочь ребенку справиться с тревожным состоянием перед началом учебного года.

— Дети с нетерпением ждут последнего дня в школе и начала летних каникул. Но в конце лета далеко не все с нетерпением ждут возвращения в класс, отчасти из-за беспокойства по поводу разлуки, — полагает Тина Ардон.

По ее словам, тревожность, связанная с разлукой с домом, — нередкая проблема, которую нужно предвидеть, когда мы вступаем в новый учебный год.

Это особенно верно для детей, которые посещают новую школу или впервые идут в школу.

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— Я думаю, что один из лучших инструментов для наших детей — это вести открытый разговор об этих вещах, — рекомендует медик.

Она отмечает, что у родителей есть много способов сделать это. Например, показать ребенку фотографии его новой школы, объяснить, как он будет там учиться с новыми друзьями.

Если ребенок не хочет идти в школу

— Я всегда говорю родителям, что они лучше знают своих детей. Поэтому, если что-то не так, всегда прислушивайтесь к себе с точки зрения своих детей и к тому, как вы относитесь к ситуации, — говорит Тина Ардон.

По ее словам, если нет никаких острых симптомов проблем со здоровьем, уделите ребенку больше времени, что поговорить о том, что еще происходит в его жизни. Успокойте его, постарайтесь дать понять, что его ждут очень интересные и увлекательные дни.

Но обратитесь к своему врачу, чтобы узнать, необходимо ли ребенку пройти то или иное обследование.