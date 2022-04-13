13 апреля 2022, 18:38 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Во время войны в Украине ребенок может страдать от стресса. Специалист Центра психологической поддержки Обійми Светлана Липинская рассказала, как вернуть спокойствие ребенку. Рекомендации: Для начала нужно успокоиться родителям, ведь ребенок сразу почувствует разницу между словами и языком тела. Сесть и посадить ребенка перед собой боком или спиной. Обнять его крепко. Снизить тонус мышц. Для этого нужно взять за руки, потрясти их. Повторите это с каждой частью тела. Держа ребенка, но уже немного ниже голеней, начать ритмично перебирать его ногами и очень быстро стучать ими по полу. Следить, чтобы стопа полностью стояла на полу. Это поможет “заземлить” ребенка. Крепко завернуть ребенка в одеяло. Достаточно сильно, но осторожно всеми ладонями простучать по всему его телу. Повернуть ребенка вверх спиной и повторить действия. Читайте также: Как дети разного возраста реагируют на стресс и как им помочь В целом родители должны сами оставаться спокойными и заботиться о своем психическом здоровье. Источник: Образовательный центр Верховной Рады Украины

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