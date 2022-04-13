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Как вернуть ребенку спокойствие – советы специалиста

13 апреля 2022, 18:38
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
дитина,
Источник: Depositphotos

Во время войны в Украине ребенок может страдать от стресса.

Специалист Центра психологической поддержки Обійми Светлана Липинская рассказала, как вернуть спокойствие ребенку.

Рекомендации:

  1. Для начала нужно успокоиться родителям, ведь ребенок сразу почувствует разницу между словами и языком тела.
  2. Сесть и посадить ребенка перед собой боком или спиной. Обнять его крепко.
  3. Снизить тонус мышц. Для этого нужно взять за руки, потрясти их. Повторите это с каждой частью тела.
  4. Держа ребенка, но уже немного ниже голеней, начать ритмично перебирать его ногами и очень быстро стучать ими по полу. Следить, чтобы стопа полностью стояла на полу. Это поможет “заземлить” ребенка.
  5. Крепко завернуть ребенка в одеяло. Достаточно сильно, но осторожно всеми ладонями простучать по всему его телу. Повернуть ребенка вверх спиной и повторить действия.
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В целом родители должны сами оставаться спокойными и заботиться о своем психическом здоровье.

Источник: Образовательный центр Верховной Рады Украины

Теги
Советы психолога , Психология
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