Во время войны в Украине ребенок может страдать от стресса.
Специалист Центра психологической поддержки Обійми Светлана Липинская рассказала, как вернуть спокойствие ребенку.
Рекомендации:
- Для начала нужно успокоиться родителям, ведь ребенок сразу почувствует разницу между словами и языком тела.
- Сесть и посадить ребенка перед собой боком или спиной. Обнять его крепко.
- Снизить тонус мышц. Для этого нужно взять за руки, потрясти их. Повторите это с каждой частью тела.
- Держа ребенка, но уже немного ниже голеней, начать ритмично перебирать его ногами и очень быстро стучать ими по полу. Следить, чтобы стопа полностью стояла на полу. Это поможет “заземлить” ребенка.
- Крепко завернуть ребенка в одеяло. Достаточно сильно, но осторожно всеми ладонями простучать по всему его телу. Повернуть ребенка вверх спиной и повторить действия.
В целом родители должны сами оставаться спокойными и заботиться о своем психическом здоровье.