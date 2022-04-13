13 Квітня 2022, 18:38 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Під час війни в Україні дитина може потерпати від стресу. Фахівчиня Центру психологічної підтримки Обійми Світлана Ліпінська розповіла, як відновити спокій дитини. Рекомендації: Для початку треба заспокоїтися батькам, адже дитина одразу відчує різницю між словами та мовою тіла. Сісти та посадити дитину перед собою боком чи спиною. Обійняти її міцно. Знизити тонус м’язів. Для цього треба взяти за руки, потрусити їх. Повторити це з кожною частиною тіла. Тримаючи дитину, але вже трохи нижче гомілок, почати ритмічно “перебирати” її ногами та дуже швидко стукати ними по підлозі. Стежити, щоб стопа повністю стояла на підлозі. Це допоможе “заземлити” дитину. Міцно загорнути дитину у ковдру. Досить сильно, але обережно всіма долонями простукати по всьому її тілу. Повернути дитину догори спиною та повторити дії. Читайте також: Як діти різного віку реагують на стрес та як їм допомогти Загалом батьки мають самі залишатися спокійними та дбати про своє психічне здоров’я. Джерело: Освітній центр Верховної Ради України

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