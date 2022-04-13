Під час війни в Україні дитина може потерпати від стресу.
Фахівчиня Центру психологічної підтримки Обійми Світлана Ліпінська розповіла, як відновити спокій дитини.
Рекомендації:
- Для початку треба заспокоїтися батькам, адже дитина одразу відчує різницю між словами та мовою тіла.
- Сісти та посадити дитину перед собою боком чи спиною. Обійняти її міцно.
- Знизити тонус м’язів. Для цього треба взяти за руки, потрусити їх. Повторити це з кожною частиною тіла.
- Тримаючи дитину, але вже трохи нижче гомілок, почати ритмічно “перебирати” її ногами та дуже швидко стукати ними по підлозі. Стежити, щоб стопа повністю стояла на підлозі. Це допоможе “заземлити” дитину.
- Міцно загорнути дитину у ковдру. Досить сильно, але обережно всіма долонями простукати по всьому її тілу. Повернути дитину догори спиною та повторити дії.
Загалом батьки мають самі залишатися спокійними та дбати про своє психічне здоров’я.