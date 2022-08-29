Сімейний лікар клініки Майо Тіна Ардон розповіла, як допомогти дитині впоратися з тривожним станом перед початком навчального року.

– Діти з нетерпінням чекають останнього дня в школі і початку літніх канікул. Але в кінці літа далеко не всі з нетерпінням чекають повернення в клас, почасти через занепокоєння з приводу розлуки, – вважає Тіна Ардон.

За її словами, тривожність, пов’язана з розлукою з домом, нерідка проблема, яку потрібно передбачити, коли ми вступаємо в новий навчальний рік.

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Це особливо вірно для дітей, які відвідують нову школу або вперше йдуть до школи.

– Я думаю, що один з найкращих інструментів для наших дітей – це вести відкриту розмову про ці речі, – рекомендує медик.

Вона зазначає, що у батьків є багато способів зробити це. Наприклад, показати дитині фотографії її нової школи, пояснити, як вона буде там вчитися з новими друзями.

Якщо дитина не хоче йти до школи

– Я завжди кажу батькам, що вони краще знають своїх дітей. Тому, якщо щось не так, завжди прислухайтеся до себе з точки зору своїх дітей і до того, як ви ставитеся до ситуації, – говорить Тіна Ардон.

За її словами, якщо немає ніяких гострих симптомів проблем зі здоров’ям, приділіть дитині більше часу, щоб поговорити про те, що ще відбувається в її житті. Заспокойте її, постарайтеся дати зрозуміти, що на неї чекають дуже цікаві і захоплюючі дні.

Але зверніться до свого лікаря, щоб дізнатися, чи необхідно дитині пройти те чи інше обстеження.