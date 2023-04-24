У Всесвітній тиждень імунізації, запроваджений ВООЗ з 24 квітня, згадують красномовні і трагічні цифри: до появи вакцин і, відповідно, до початку застосування імунізації, у світі помирало близько половини дітей до 5 років.

Тож винахід вакцин від смертельних хвороб можна вважати справді революційною подією.

Україна свого часу, як і інші країни світу, пережила масовану антивакцинальну компанію, яка лише тепер зійшла нанівець.

Проте для нашої країни, що переживає усі жахіття війни, рівень охоплення щепленнями і досі недостатній.

А стреси, неможливість дотримуватися соціально-гігієнічних норм, обмежений доступ до медичної допомоги для багатьох людей сприяє поширенню інфекційних захворювань.

За даними ВООЗ, через пандемію COVID-19 рівень вакцинації знизився в усьому світі. Проте в Україні до викликів пандемії додалися і виклики війни, які спричиняють неабияке навантаження на медичну систему.

– Тож ми маємо не лише дбати про себе. Військові боронять нас від явного ворога, а ми маємо захистити себе і своїх дітей від невидимих загроз – хвороб! – зазначив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

В Україні на сьогодні є всі вакцини для обов’язкових щеплень. За твердженням Кузіна, потреби у деяких рутинних вакцинах частково будуть покриватися за підтримки міжнародних партнерів.

Україна гарантує своїм громадянам щеплення проти 10 інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, гемофільної інфекції (Hib), кору, краснухи й епідемічного паротиту (свинки).

Ці щеплення внесені до Національного календаря і роблять їх безкоштовно за направленням сімейного лікаря. Безкоштовно ж в Ураїні продовжують щепити дітей від 5 років і дорослих проти COVID-19.

Сьогодні доведено, що кілька щеплень одночасно — не тільки безпечно, а й за раз дозволяє захиститися від кількох захворювань. Багатотокомпонентні вакцини вже є світовою практикою.