В Україні рівень профілактичних щеплень проти десяти інфекційних захворювань, передбачений Національним календарем, є нижчим за необхідний, хоча їх можна отримати безоплатно у сімейного лікаря або педіатра.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
– Рівень охоплення стандартними щепленнями нижчий за рекомендовані ВООЗ, – ідеться в повідомленні.
За підсумками двох місяців 2023 року:
- щеплення проти туберкульозу (БЦЖ) пройшли 13,2% (від річного плану) дітей;
- одну дозу щеплення проти кору, паротиту, краснухи (КПК) — 15,6%;
- три дози проти поліомієліту – 15,2%.
За інформацією МОЗ, необхідний показник за підсумками двох місяців поточного року має становити щонайменше 17% річного плану.
– Вакцини проти цих та інших захворювань, внесені до Національного календаря, в Україні є. Усі вони якісні та безпечні. Тому закликаємо батьків перевірити вакцинальний статус своїх дітей і надолужити пропущені щеплення, – закликають у відомстві.
Дитина може отримати профілактичні щеплення в закладі охорони здоров’я, що має договір із Національною службою здоров’я України, без декларації про медичне обслуговування.