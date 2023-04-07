В Україні рівень профілактичних щеплень проти десяти інфекційних захворювань, передбачений Національним календарем, є нижчим за необхідний, хоча їх можна отримати безоплатно у сімейного лікаря або педіатра.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

– Рівень охоплення стандартними щепленнями нижчий за рекомендовані ВООЗ, – ідеться в повідомленні.

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За підсумками двох місяців 2023 року:

щеплення проти туберкульозу (БЦЖ) пройшли 13,2% (від річного плану) дітей;

одну дозу щеплення проти кору, паротиту, краснухи (КПК) — 15,6%;

три дози проти поліомієліту – 15,2%.

За інформацією МОЗ, необхідний показник за підсумками двох місяців поточного року має становити щонайменше 17% річного плану.

– Вакцини проти цих та інших захворювань, внесені до Національного календаря, в Україні є. Усі вони якісні та безпечні. Тому закликаємо батьків перевірити вакцинальний статус своїх дітей і надолужити пропущені щеплення, – закликають у відомстві.

Дитина може отримати профілактичні щеплення в закладі охорони здоров’я, що має договір із Національною службою здоров’я України, без декларації про медичне обслуговування.