Фахівці онлайн-платформи доказової медицини Бережи себе розвінчали найпоширеніші міфи щодо щеплення. І почали з, мабуть, найстійкішого з них.

Міф: після щеплення може виникнути аутизм. Твердження набуло розголосу після дослідження, опублікованого авторитетним медичним журналом Lancet. Медіа та антивакцинаторський рух швидко поширили результати, що вказують на нібито зв’язок між вакциною проти кору та аутизмом.

Згодом виявилося, що автор скандальної статті мав фінансовий інтерес, а в дослідженні брали участь лише 12 дітей.

Зараз дивляться

Правда: вакцини не викликають аутизму. Це довели численні масштабні дослідження. Якісні, на відміну від джерела фейку. Наприклад, в 2015 році в журналі JAMA опублікували велике дослідження, де вибірку становили 95 тис. дітей. Результати підтвердили, що вакцини не викликають аутизму. Такі ж висновки має і данське дослідження із залученням півмільйона людей.

Центр контролю та профілактики захворювань США також підтвердив відсутність зв’язку між інгредієнтами вакцин та розладами спектру аутизму у дослідженні 2013 року.

Міф: людям з хронічними хворобами не можна робити щеплення. Є хибна і небезпечна думка, що для щеплення потрібно бути дуже здоровою людиною. І будь-яке хронічне захворювання – це протипоказання до вакцинації. Але насправді все навпаки.

Правда: людям з хронічними хворобами необхідно вакцинуватися. За установками Американської асоціації серця, наприклад, дітям, які мають вроджені вади серця, важливо робити все стандартні вакцини. Дорослим, які мають хвороби серця, також рекомендують робити щорічне щеплення проти грипу.

Центр громадського здоров’я зазначає, що людям з ВІЛ-позитивним статусом потрібно робити всі необхідні щеплення.

Також вакцинація вкрай важлива для людей з діабетом першого або другого типів.

Звичайно, у вас можуть бути медичні стани, які мають повне або тимчасове протипоказання до щеплення. Наприклад, гостра алергічна реакція на попередню дозу вакцини.

Також серед протипоказань до деяких вакцин є неврологічні захворювання, які прогресують, наприклад:

неконтрольована епілепсія;

інфантильні спазми;

прогресуюча енцефалопатія.

Міф: перед вакциною слід пройти ретельну перевірку. Це одна з найбезпечніших медичних процедур. Якщо ви здорова людина і не маєте рідкісних медичних особливостей, які можуть вплинути на ефективність щеплення, вам не потрібно робити будь-яких додаткових обстежень. І, тим паче, призначати їх собі самостійно.

Правда: сенсу в аналізах перед щепленням немає. Ви тільки додаєте зайвого стресу собі, дитині і наражаєтеся на ризик підхопити інфекцію. Так потім можуть з’явитися помилкові твердження, що “щеплення не рятує”. Вакцинація справді не вилікує від хвороби, проте допоможе їй запобігти.

Джерело: Бережи себе