Одним з найефективніших способів захиститися від інфекційних захворювань, що створюють загрозу для життя, є вакцинація.
ВООЗ повідомляє, що щеплення запобігають до 3 млн смертей щороку.
Багато з людей думають, що щеплення роблять лише в дитинстві. Насправді імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому введення вакцин проти них необхідно робити повторно. Це зветься ревакцинацією.
Так само дорослі обов’язково мають вакцинуватись проти деяких хвороб, якщо вони не отримали захист від них у дитинстві.
Вакцинація після 25 років
Крім того, потрібно перевірити, чи є у вас щеплення проти гепатиту В. Ці щеплення введені до Національного календаря щеплень лише у 2001 році. Отже, всі, хто народився до цього, не пройшли вакцинацію.
Потрібно звернутися до сімейного лікаря, щоб проконсультуватися щодо вакцинації проти гепатиту В. Дорослі можуть придбати вакцину в аптеках.
Дифтерія і правець
Захист від коронавірусної інфекції бажано отримати всім дорослим. Особливо це важливо під час війни, коли дотримуватися карантинних вимог часто неможливо. Вакцинація проти Covid-19 є рекомендованою, але не є обов’язковою.
Щеплення проти пневмококової інфекції
Це щеплення допомагає тим, хто має проблеми з імунітетом, особливо, людям , старшим за 65 років.