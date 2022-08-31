Одним з найефективніших способів захиститися від інфекційних захворювань, що створюють загрозу для життя, є вакцинація.

ВООЗ повідомляє, що щеплення запобігають до 3 млн смертей щороку.

Багато з людей думають, що щеплення роблять лише в дитинстві. Насправді імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому введення вакцин проти них необхідно робити повторно. Це зветься ревакцинацією.

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Так само дорослі обов’язково мають вакцинуватись проти деяких хвороб, якщо вони не отримали захист від них у дитинстві.

Вакцинація після 25 років