Одним из самых эффективных способов защититься от инфекционных заболеваний, создающих угрозу жизни, является вакцинация.

ВОЗ сообщает, что прививки предотвращают до 3 млн смертей ежегодно.

Многие люди думают, что прививки делают только в детстве. На самом деле, иммунитет против некоторых заболеваний сохраняется не на всю жизнь, поэтому введение вакцин против них необходимо делать повторно. Это называется ревакцинацией.

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Так же взрослые должны вакцинироваться против некоторых болезней, если они не получили защиту от них в детстве.

Вакцинация после 25 лет:

Кроме того, нужно проверить, есть ли у вас прививки против гепатита В. Эти прививки введены в Национальный календарь прививок только в 2001 году. Следовательно, все родившиеся до этого не прошли вакцинацию.

Необходимо обратиться к семейному врачу, чтобы проконсультироваться по поводу вакцинации против гепатита В. Взрослые могут приобрести вакцину в аптеках.

Дифтерия и столбняк

Вакцинация против Covid-19

Защиту от коронавирусной инфекции желательно получить всем взрослым. Особенно это важно во время войны, когда соблюдать карантинные требования часто невозможно. Вакцинация против Covid-19 является рекомендованной, но не обязательной.

Прививка против пневмококковой инфекции

Эта прививка помогает тем, кто имеет проблемы с иммунитетом, особенно людям старше 65 лет.

Фото: Минздрав