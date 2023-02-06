Специалисты онлайн-платформы доказательной медицины Береги себя развенчали самые распространенные мифы о прививках. И начали с, пожалуй, самого стойкого из них.

Миф: после прививки может возникнуть аутизм. Утверждение получило огласку после исследования, опубликованного авторитетным медицинским журналом Lancet. Медиа и антивакцинаторское движение быстро распространили результаты, указывающие на якобы связь между вакциной против кори и аутизмом.

Впоследствии оказалось, что автор скандальной статьи представлял финансовый интерес, а в исследовании участвовали всего 12 детей.

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Правда: вакцины не вызывают аутизма. Это доказали многочисленные масштабные исследования. Качественные, в отличие от источника фейка. Например, в 2015 году в журнале JAMA опубликовали обширное исследование, где выборку составляли 95 тыс. детей. Результаты подтвердили, что вакцины не вызывают аутизма. Такие же выводы имеет и датское исследование с привлечением полумиллиона человек.

Центр контроля и профилактики заболеваний США также подтвердил отсутствие связи между ингредиентами вакцин и расстройствами аутистического спектра в исследовании 2013 года.

Миф: людям с хроническими болезнями нельзя прививаться. Есть ошибочное и опасное мнение, что для прививки нужно быть очень здоровым человеком. И любое хроническое заболевание – это противопоказание к вакцинации. Но на самом деле все наоборот.

Правда: людям с хроническими болезнями необходимо вакцинироваться. По установкам Американской ассоциации сердца, например, детям, имеющим врожденные пороки сердца, важно делать все рутинные вакцины. Взрослым, имеющим пороки сердца, также рекомендуют делать ежегодную прививку против гриппа.

Центр общественного здоровья отмечает, что людям с ВИЧ-позитивным статусом нужно делать все необходимые прививки.

Также вакцинация крайне важна для людей с диабетом первого или второго типов.

Конечно, у вас могут быть медицинские состояния, имеющие полное или временное противопоказание к прививке. К примеру, острая аллергическая реакция на предварительную дозу вакцины.

Также среди противопоказаний к некоторым вакцинам есть неврологические заболевания, которые прогрессируют, например:

неконтролируемая эпилепсия;

инфантильные спазмы;

прогрессирующая энцефалопатия.

Миф: перед вакциной следует пройти тщательную проверку. Это одна из самых безопасных медицинских процедур. Если вы здоровый человек и не имеете редких медицинских особенностей, которые могут повлиять на эффективность прививки, вам не нужно делать какие-либо дополнительные обследования. И тем более назначать их себе самостоятельно.

Правда: смысла в анализах перед прививкой нет. Вы только добавляете лишнего стресса себе, ребенку и подвергаете себя риску подхватить инфекцию. Так потом могут появиться ложные утверждения, что “прививка не спасает”. Вакцинация действительно не вылечит от болезни, однако поможет ей предотвратить.

Источник: Береги себя